الاتحاد الوطني للمراة التونسية يعبّر عن عميق اسفه للصورة الدّونيّة التي تروّج بها للمراة في الحملات الانتخابية

موقف الاتحاد الوطني للمراة التونسية من صورة النساء في الحملات الانتخابية
* يتابع الاتحاد الوطني للمراة التونسية عن كثب الحملات الانتخابية البلدية، وفي هذا الاطار
* يعبّر الاتحاد عن عميق اسفه للصورة الدّونيّة التي تروّج بها للمراة في الحملات الانتخابية و استغلالها من قبل بعض الاحزاب كصورة وعدم التعامل معها ككفاءة وطنية قادرة على تقديم الاضافة وخدمة الشان البلدي والمحلي
*و يدين الاتحاد مواصلة العنف السياسي المسلط على النساء والنظرة الدونية للمراة ويؤكد ان تشريك النساء في الشان المحلي والعام مطلب حقوقي هادف واساسي وليس صوريا وشكليا
* ويشد على ايدي كل الكفاءات النسائية التي انخرطت في العمل البلدي من اجل تكريس مواطنتهن و تفعيل مبدا المساواة والساعيات بكل ايجابية الى تغيير محيطهن ومدنهن لما هو افضل
بيان صحفي