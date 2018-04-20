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الاتحاد الوطني للمراة التونسية يعبّر عن عميق اسفه للصورة الدّونيّة التي تروّج بها للمراة في الحملات الانتخابية

الاتحاد الوطني للمراة التونسية يعبّر عن عميق اسفه للصورة الدّونيّة التي تروّج بها للمراة في الحملات الانتخابية

سياسة, عربي | 20/04/2018 |

موقف الاتحاد الوطني للمراة التونسية من صورة النساء في الحملات الانتخابية

* يتابع الاتحاد الوطني للمراة التونسية عن كثب الحملات الانتخابية البلدية، وفي هذا الاطار
* يعبّر الاتحاد عن عميق اسفه للصورة الدّونيّة التي تروّج بها للمراة في الحملات الانتخابية و استغلالها من قبل بعض الاحزاب كصورة وعدم التعامل معها ككفاءة وطنية قادرة على تقديم الاضافة وخدمة الشان البلدي والمحلي
*و يدين الاتحاد مواصلة العنف السياسي المسلط على النساء والنظرة الدونية للمراة ويؤكد ان تشريك النساء في الشان المحلي والعام مطلب حقوقي هادف واساسي وليس صوريا وشكليا
* ويشد على ايدي كل الكفاءات النسائية التي انخرطت في العمل البلدي من اجل تكريس مواطنتهن و تفعيل مبدا المساواة والساعيات بكل ايجابية الى تغيير محيطهن ومدنهن لما هو افضل

بيان صحفي