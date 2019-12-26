الاتحاد العام التونسي للشّغل يحذر من تحويل تونس ممرّا للأسلحة ومعبرا للدواعش نحو ليبيا

تعيش ليبيا منذ ما يزيد عن 7 سنوات على وقع حرب أهلية يتقاتل فيها الإخوة وترتع الميليشيات والدواعش وأمراء الحرب وتخطّط فيها مخابرات عديد الدول لحرب بالوكالة للاستفراد بالسيطرة على مقدّرات الشعب الليبي وثرواته وخاصّة منها النفطية والغازية، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل
يدين الحرب الدّائرة في ليبيا التي لم تخلّف غير الدمار والتقتيل والخراب
يندّد بالتدخّلات الأجنبية في الشأن الليبي ويحذّر من دعوات الحرب التي أصبحت بعض الدّول تدقّ طبولها
يعتبر حلّ الخلافات الليبية لن يكون إلاّ داخليّا وبعيدا عن تدخّل الدول الأجنبية التي لا تخدم غير مصالحها
يشدّد على أنّ السياسة الخارجية التونسية يجب أن تحتلّ فيها مصلحة البلاد المحلّ الأرفع مع احترام حقّ الأخوّة والجيرة ورفض التورّط في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها، ويعتبر دول الجوار أولى بالوساطة لوقف هذه الحرب القذرة ويدعو إلى التنسيق معهم للمساعدة على إيجاد حلّ ليبي لإنهاء الاقتتال بينهم
يهيب بالسلطات جميعا لرفع حالة اليقظة والحذر، للحيلولة دون تحويل تونس ممرّا للأسلحة ومعبرا للدواعش نحو ليبيا أو ملاذا لهم، ويعبّر عن ثقته التامة في جيشنا وأمننا الوطنيين لحماية تراب تونس وسيادتها
تونس، في 26 ديسمبر 2019
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
بيان المكتب التنفيذي الوطني
الصورة أعلاه : الإخواني النهضاوي سمير ديلو مدجج بأسلحة الدواعش في ليبيا