الشغالون والأعراف يرفضون الترفيعَ في نسبة الفائدة المديرية

بيان حول
قرار مجلس إدارة البنك المركزي
الترفيع في نسبة الفائدة المديرية
على إثر قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 13 جوان 2018 الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة لتصبح 6,75% وذلك بتعلّة الحدّ من نزيف التضخّم الذي بلغ 7,7% في موفّى شهر ماي لهذه السنة، يهمّ الاتحاد العام التونسي للشغل أن يذكّر بأنّ مصادر التضخّم في تونس ليست نقدية فحسب، بل هي مرتبطة أساسا بالممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار إضافة إلى الأثر التضخّمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 والتي أدّت إلى ارتفاع الضغط الجبائي
وأمام عجز الحكومة وغياب الإرادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب وأخذ الإجراءات اللازمة للحدّ من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد، التجأ البنك المركزي إلى الحلّ السهل والمتمثّل في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة
إنّ مثل هذا الإجراء لما له من انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، من شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا
وأمام هذا الوضع، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يعبّر عن رفضه لمثل هذه السياسات المتّخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة، ويدعو الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرّب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي ومراقبة مسالك التوزيع ومزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكّن من دفع الاستثمار والنموّ وخلق مواطن الشغل
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
بيان بتاريخ الإثنين 18 جوان 2018
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بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
حول قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية
إثر إعلان البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء 13 جوان 2018 الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لتنتقل من 5,75٪ إلى 6,75٪ سنويا، فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
° يعرب عن استيائه الشديد من هذا القرار خاصة وأنه الثاني من نوعه منذ بداية السنة الحالية وبمقدار مرتفع جدا
° يؤكد أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على تنافسية المؤسسة الاقتصادية وعلى تمويل الاستثمار بسبب ارتفاع كلفة التمويل في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إجراءات لدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل .
° يعتبر أن هذا القرار سيزيد من المصاعب التي تواجهها المؤسسة الاقتصادية التي تعاني من تزايد الضغط الجبائي وارتفاع الأداءات الجمركية ومن انهيار قيمة الدينار فضلا عن ازدياد تفشي التجارة الموازية والتهريب
° يدعو الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لدفع الاستثمار وإلى التشاور مع الاتحاد حول الملفات التي لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة الاقتصادية
2018.تونس : الخميس 14 جوان
رئيس الاتحاد
سمير ماجول