الاتحاد العام التونسي للشغل يساند لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي

بتعليمات من وكيل الجمهورية في تونس تمّ اليوم الاعتداء من قبل قوات الأمن على عدد من المحامين المعتصمين في قصر العدالة وبينهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل
1. يعبّر عن إدانته لهذا الاعتداء ويعتبره انتهاكا لحرم المحكمة وتعدّيا على حرمة المحامين وكرامتهم ويعرب للسيدات المحاميات والسادة المحامين ولعميدهم عن مطلق المساندة مطالبا بتتبّع المعتدين ومحاسبة من أعطى الأمر بذلك
2. يتفهم قلق هيئة الدفاع وطيفا كبيرا من المحامين إزاء تعمد عدم البت في الكثير من القضايا ومنها رفض جهات معينة الكشف عن حقيقة الاغتيالات ورفض إنهاء ملف الجهاز السرّي بالحفظ أو الإحالة ويجدّد مطالبته النيابة العمومية والهيئات القضائية الاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع، مذكّرا بأن الاتحاد العام التونسي للشّغل طرف في القضية لكونه قائم بالحقّ الشخصي في اغتيال الشهيدين
3. يتمسّك بتكريس دولة القانون ومساواة المواطنين أمامه وتجسيم مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت استقلالية القضاء مبدأ ومنظومة وممارسة
تونس في 19 سبتمبر 2019
بيــــان مساندة للمحاماة
الاتحاد العام التونسي للشغل