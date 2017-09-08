الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خطر على تونس : عنوان عريضة موجهة إلى وزير التعليم العالي و رئيس مجلس النواب

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خطر على تونس: هكذا عنون ثلة من الجامعيين والمثقفين عريضتهم ( إقرأ إسفله ) الموجهة إلى كل من وزارة التعليم العالي ومجلس النواب قصد التصدي لأنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس على خلفية تعارض مواقفه وأفكاره ورؤاه مع تقاليد دولة القانون المدني ومع مبادئ الدستور
جدير بالذكر ان عميل قطر الدّاعية الى الجهاد وقطع الرقاب يوسف القرضاوي هو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلاموية الإخوانية يشغل منصب نائب الرئيس بالاتحاد
وللاشارة ايضا فان يوسف القرضاوي الذي دعا الشباب التونسي والعربي الى الجهاد مع داعش في سوريا، كان قد زار تونس سنة 2012 بدعوة من حركة النهضة الإسلاموية الإخوانية المتمسكة بمقاليد الحكم في تلك الفترة. وقد تمّ منذ سنة 2015 إدراج اسمه بقائمة الاجانب الممنوعين من دخول التراب التونسي وذلك في اطار استراتيجية التصدّي لتسفير الشباب الى بؤر التوتر
وذكّرت العريضة ان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان قد هاجم مؤخرا وبشدة مؤسسة الرئاسة في تونس في مبادرتها الأخيرة لتدعيم المساواة بين المرأة والرجل ملمحا إلى خروج السلطة في تونس عن صريح الشرع مع ما يعنيه ذلك من تكفيرصريح لرئيس الجمهورية وإهدار لِدَمِه
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الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خطر على تونس
يستعد فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكما جرت عليه العادة كل سنة « لتكوين وتأهيل » جملة من طلبتنا ومواطنينا في ما يسميه « العلوم الشرعية » كما تم الإعلان عنه مؤخرا. وهو ما يدل على أن هذا المركز العالمي يوسع من أنشطته الدعوية في تونس تحت غطاء التعليم والتكوين. وبالنظر إلى ما عرف عنه من مواقف متعارضة مع مصلحة تونس وصلت حد انخراطه في المشهد السياسي المحلي فإن الممضين على هذه العريضة يؤكدون على النقاط التالية:1– أن أفكار ورؤى ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تتعارض مع تقاليد دولة القانون المدني التونسية وتتعارض مع مبادئ الدستور مما يدفعنا إلى التساؤل حول طبيعة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسة للتونسيين. 2– هاجم هذا الاتحاد مؤخرا وبشدة مؤسسة الرئاسة في تونس في مبادرتها الأخيرة لتدعيم المساواة بين المرأة والرجل ملمحا إلى خروج السلطة في تونس عن صريح الشرع مع ما يعنيه ذلك من إمكانيات التتكفير. 3– تقدم هذه الدروس بمقابل يكاد يكون رمزيا مما يطرح عديد الأسئلة حول مصادر تمويل هذه المؤسسة في تونس وطبيعة أنشطتها. 4– يعد هذا الاتحاد مؤسسة طائفية بامتياز بالنظر إلى المواقف الدعوية التي اتخذها من المذهب الشيعي مما يجعلنا نتخوف من أن يكون مركزه في تونس وكرا لنشر طائفية دخيلة. 5– لقد ثبت تورط قيادة هذا الاتحاد في تشجيع التونسيين على الجهاد إلى سوريا مما يحمله مسؤولية التغرير بهم ورميهم في بؤر الجهاد. 6– يعد هذا الاتحاد محظورا في عديد البلدان العربية وغير العربية، ونشاطه في تونس فيه إحراج كبير للتونسيين وللدبلوماسية التونسية. 7– نهيب بوزارة التعليم العالي وبالسادة نواب مجلس الشعب الغيورين على مصلحة تونس إيلاء هذا الملف ما يستحق من الاهتمام
المبادرون بهذه العريضة
شريف فرجاني – استاذ جامعي فرنسا
هشام سكيك – استاذ جامعي. جامعة تونس
زبنب بن سعيد. استاذة فلسفة. جامعة تونس
جنيدي عبد الجواد – ناشط سياسي
عادل اللطيفي. مؤرخ. فرنسا
رشيدة قفصي. طبيبة. اريانة
منير الشرفي – استاذ جامعي تونس
نايلة السليني – استاذة جامعية. تونس
رجاء بن سلامة – جامعية. تونس