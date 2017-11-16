استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 16 نوفمبر 2017 بقصر قرطاج، وفدًا عن الاتحاد الدولي للصحفيّين يتقدّمه فيليب لورث رئيس الاتحاد، الذي يزور تونس للمشاركة في ندوة دوليّة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
وجدّد رئيس الدولة خلال اللقاء دعمه الكامل لحرية الصحافة والتعبير، أحد أهمّ ضمانات نجاح المسار الديمقراطي في بلادنا، مؤكّدا على أن حريّة الاعلام واستقلالية الصحافة تعدّ من الركائز الأساسيّة لبناء مجتمع تعدّدي قائم على احترام حقوق الانسان والحريات العامة
من جهته أثنى رئيس الاتحاد الدولي للصحفيّين على مجهودات الدولة التونسية في تعزيز آليّات حماية الحريّات الصحفيّة والتزامها بمبادئ حريّة الاعلام، مشدّدا على أن توقيع رئيس الجمهورية ل « إعلان حرية الاعلام في العالم العربي » في أوت 2016 ساهم في تعزيز ثقة الاتحاد الدولي في المسار الديمقراطي لبلادنا وشجّعه على اختيار تونس لاحتضان المؤتمر القادم للاتحاد في جوان 2019 لأول مرة في افريقيا والعالم العربي
حضر اللقاء نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري
الاتحاد الدولي للصحفيّين يُثْنِي على مجهودات تونس في تعزيز آليّات حماية الحريّات الصحفيّة
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 16 نوفمبر 2017 بقصر قرطاج، وفدًا عن الاتحاد الدولي للصحفيّين يتقدّمه فيليب لورث رئيس الاتحاد، الذي يزور تونس للمشاركة في ندوة دوليّة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين