الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يعرب عن استغرابه وتفاجئه الشديد من قرارالبنك المركزي

بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية
تونس في 26 ماي 2017
بعد إعلان البنك المركزي التونسي يوم 23 ماي 2017 الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بخمس وعشرين نقطة فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
– يعرب عن استغرابه وتفاجئه الشديد من هذا القرار خاصة وأن الأمر يتعلق بزيادة ثانية في ظرف شهر واحد بعد الترفيع بخمسين نقطة يوم 26 أفريل 2017، وأن هذا الإجراء جاء بعد ظهور بوادر انتعاشة اقتصادية ومؤشرات إيجابية في نسبة النمو وقد يؤثر سلبيا على المنحى
– يؤكد أن هذا القرار ينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للمؤسسة وستكون له تداعيات سلبية على تنافسيتها ويمثل رسالة سلبية للمستثمرين لأنه سيزيد في كلفة الاستثمار
– يعتبر أن المؤسسة أصبحت ضحية للعديد من القرارات المجحفة، وما فتأت تتلقى الضربات الموجعة الواحدة تلو الأخرى على غرار الضريبة الاستثنائية على المؤسسات لقانون المالية لسنة 2017، والزيادة في الأجور، وانهيار قيمة الدينار التونسي، ، والترفيع في المعاليم الديوانية وفي نسب الأداء على القيمة المضافة، كما أنها تعاني من عدم استقرار التشريعات والقرارات فضلا عن المناخ العام الذي تنشط فيه المؤسسة وخاصة تفشي التجارة الموازية والتهريب
– يؤكد أن هذه الزيادة التي وقع تبريرها بالعمل على الحد من التضخم لن تحل المشكل لأن ارتفاع التضخم يكمن في عوامل وسياسات أخرى
– يدعو الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار لمصالح المؤسسة وإلى التشاور مع الاتحاد حول الملفات التي لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة الاقتصادية
رئيسة الاتحاد
وداد بوشماوي