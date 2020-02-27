الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يؤكد استعداده الكامل للعمل مع الحكومة الجديدة

على إثر تصويت مجلس نواب الشعب مجلس نوّاب الشّعب يوم الخميس 27 فيفري 2020 على منح الثقة للحكومة الجديدة فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
1⃣ يتقدم بتهانيه إلى السيد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة – رئاسة الحكومة التونسية وإلى السيدات والسادة أعضاء الحكومة، على ثقة مجلس نواب الشعب، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم
2⃣ يتوجه بجزيل عبارات الشكر إلى السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابقة وإلى كافة أعضاءها على الجهود التي بذلوها خلال تحملهم مسؤولية الحكم
3⃣ يسجل أهمية تركيز السيد إلياس الفخفاخ في خطابه أمام البرلمان على الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة اعتباره أن أهم معيار لقياس مدى نجاح الحكومات هو تطور الاستثمار، وكذلك إدراكه للصعوبات التي تعيشها بلادنا، وما عبر عنه من عزم على إقرار السياسات والآليات الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات ومواجهة هذه التحديات
4⃣ يشدد على جسامة مهام الحكومة الجديدة وعلى رأسها تحسين المناخ العام للاستثمار، والشروع في الإصلاحات الجوهرية التي تحتاجها تونس لإنعاش الاقتصاد من خلال التصدي للتهريب والتجارة الموازية ومراجعة قانون الصرف، والعمل على تحسين قيمة الدينار، والتخفيف من الضغط الجبائي على القطاع الخاص المنظم، ومعالجة معضلة اختلال المالية العمومية، وتفاقم المديونية، وعجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية، وفرض سلطة القانون على الجميع، وإعادة الاعتبار لصورة تونس على الساحة الدولية، وهي ملفات حيوية تحتاج إلى الرؤية الواضحة والجرأة والشجاعة والانسجام بين كل أعضاء الفريق الحكومي
5⃣ يؤكد استعداده الكامل للعمل مع الحكومة الجديدة، ومواصلة لعب دوره كاملا كطرف وطني مسؤول، وكقوة اقتراح وإنجاز ومدافع عن كل ما يخدم مصلحة تونس وخير شعبها
رئيس الاتحاد
سمير ماجول