الاتحاد الأفريقي يتبني ترشح تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي للفترة 2020 -2021

تم خلال اجتماع « اللجنة الوزاري للترشحات الافريقية صلب المنظومة الدولية » المنعقد أمس السبت 30 جوان 2018 على هامش الدورة31 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بنواكشوط تبني ترشح تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2020 -2021 من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي
ويمثل هذا التأييد الأفريقي،الذي يأتي بعد تأييد جامعة الدول العربية، خطوة أساسية في طريق انتخاب بلادنا كعضو غير دائم بمجلس الأمن خلال الانتخابات التي ستجري بنيويورك في جوان 2019
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يترأس بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 1 و 2 جويلية 2018 تحت شعار « الإنتصار في مكافحة الفساد : مسار مستدام لتحويل إفريقيا
هذا وبتكليف من سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يترأس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 1 و 2 جويلية 2018 تحت شعار « الإنتصار في مكافحة الفساد : مسار مستدام لتحويل إفريقيا
وستنظر القمة في عدد من المسائل ذات الصلة بالعمل الإفريقي المشترك ومنها بالخصوص مسار الإصلاح المؤسساتي للإتحاد الإفريقي واستكمال مسار إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية إضافة إلى مستقبل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والمحيط الهادي والكراييب
كما يتطرق رؤساء الدول والحكومات الإفريقية خلال القمة إلى عدد من المسائل التي تخص الشأن الإفريقي على غرار تمويل الاتحاد الأفريقي وميزانيته لسنة 2019
كما سيتم بهذه المناسبة انتخاب عدد من الأعضاء الجدد للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية للقانون الدولي واللجنة الإفريقية لحقوق الطفل.
ويجري وزير الشؤون الخارجية على هامش أشغال القمة، سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة ومع سامي مسؤولي الاتحاد الإفريقي، لمناقشة العلاقات الثنائية وقضايا القارة بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية