الإفراج عن عن 78 تونسيا موقوفين بليبيا بتهمة محاولة الهجرة غير الشرعية

أفرجت السلطات القضائية الليبية أمس الثلاثاء 11 أوت 2017، عن 78 تونسيا تم إيقافهم بتهمة محاولة الهجرة غير الشرعية بسواحل مدينة الزاوية الليبية، وصلوا إلى المعبر الحدودي براس جدير في حدود الساعة العاشرة ليلا
وقد تمت عملية الإفراج بعد الاتصالات التي تمت مع السلطات الليبية ومكتب النائب العام بالتنسيق مع القنصلية العامة الليبية بتونس. وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية تواصل الاتصالات مع الجهات المختصة بخصوص وضعيات التونسيين المقيمين بليبيا ومنهم عدد من الموقوفين بالسجون لأسباب مختلفة، وتشدد في هذا المجال على أن النظر في هذه المسائل لا يتم إلا عبر الأطر والمؤسسات الرسمية في كلا البلدين
وتعبر الوزارة عن ارتياحها للمستوى المتميز من التعاون والتنسيق بين البلدين والتجاوب الذي تبديه السلطات الرسمية الليبية مع نظيرتها التونسية في هذا المجال
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية