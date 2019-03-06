الإفراج عن البغدادي المحمودي الذي سلمه حمادي « تفجيرات » في صفقة مشبوهة إلى إخوان ليبيا

أصدر وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة محمد نوري الفيتوري، اليوم الأربعاء 6 مارس، قرارا بالإفراج عن أخر أمين للجنة الشعبية العامة (رئيس وزراء) البغدادي المحمودي من سجنه الهضبة بالعاصمة طرابلس وذلك لأسباب صحية
وقال الناطق بإسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي في تصريح اعلامي اليوم بأن وزارة العدل إتخذت قرارها إنطلاقاً من الأسباب الصحية التي يعانيها المحمودي
ونص القرار رقم 15 لسنة 2019، على أن ينفذ القرار وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره الموافق 6 مارس 2019 وعلى الجهات المعنية تنفيذه
للتذكير فإن البغدادي المحمودي قد سلمته حكومة الإخواني حمادي الجبالي « تفجيرات » في صفقة مشبوهة إلى إخوان ليبيا