الإطاحة بيوسف الشاهد التي يُخطّط لها السبسي الإبن مستحيلة أو تكاد

اولا أتقدم بالتحية الى الثلة والصفوة من الزملاء النواب الذين انتفضوا لشرف مجلس نواب الشعب وانتصروا للدستور وأعادوا البوصلة الى اتجاهها: لا إقالة لأي حكومة الا بإتّباع الالية الدستورية الوحيدة: لائحة سحب ثقة من الحكومة معلّلة وممضاة من 73 نائب، وعليها اسم رئيس الحكومة القادم وتحضى بتصويت الاغلبية المطلقة : 109
ثانيا، في حال أصر قائد السبسي الابن على إقالة يوسف الشاهد، وإذا تراجعت حركة النهضة واصطفت الى جانب قايد السبسي الاب وقائد السبسي الابن فإن هذا يعني ببساطة شديدة
1-يتعين على قايد السبسي الابن ان يصيغ لائحة بسحب الثقة من حكومة يترأسها حزبه، ويجمع ما تيسّر له من إمضاءات في كتلة حزبه، وما يتيسّر من إمضاءات كتلة الوطني الحر ويفترض على سبيل القرض الحسن ما تيسر من نواب من كتلة النهضة(اكثر من عشرين نائب) حتى يكتمل العدد المصلوب ب: 73
2-يتعين على قايد السبسي الابن وقائد السبسي الاب أن يتفاوضا مع راشد الغنوشي حول اسم رئيس الحكومة المقبل ، الذي يجب ان يتم تضمين إسمه في لائحة سحب الثقة
وهكذا تُصبح النهضة شريكا في تسمية رئيس الحكومة القادم ويفقد قايد السبسي الاب إحدى اهم صلوحياته الحصرية التي يحتكرها لنفسه بحكم الدستور
3-يتعين على قايد السبسي الابن أن يعرض لائحة سحب الثقة من حكومة حزبه، والتي يترأسها إبن حزبه على التصويت في جلسة عامة خارقة للعادة، وسيطلب من نواب حزبه أن يُصوّتوا بسحب الثقة من حكومة حزبهم وأن يهينوا إبن حزبهم
4-كل التونسيين والتونسيات سيتأكدون بأن قائد السبسي الاب ،وبعد أن أهدى حزب نداء تونس* الى إبنه قائد السبسي الابن، هاهو َ يُفلح في إهدائه أخيرا كامل الحكومة على أمل أن بكون ذلك الخطوة الاخيرة في طريق الجائزة الكبرى: رئاسة الجمهورية
بقلم النائب الصحبي بن فرج عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب
*نداء تونس،
•حزب أسسه قايد السبسي الاب في جوان 2012
•خاض معركة سياسية كبيرة مع حركة النهضة في 2012/2014
•فاز ب86 مقعد في البرلمان وبرئاسة الجمهورية
•مليون و300الف صوت منهم مليون إمرأة
•ثم…….تولّى الامر من بعده ، قايد السبسي الابن صحبة ثلة من الرجال البررة