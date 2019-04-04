الإخوني نورالدين البحيري و صانع الفاشل سليم العزابي يعزفان على نفس الوتر ضد محمد الناصر

إثر ما جد اليوم من فوضى داخل مجلس نواب الشعب والتشويش الممنهج والمتعمد على كلمة رئيس الحكومة مما أدى إلى رفع الجلسة العامة تعبر حركة تحيا تونس عن
– إدانتها لهذه الممارسة الرخيصة وما رافقها من حملات شحن وتحريض تهدف إلى منع رئيس الحكومة من الحوار مع الشعب والإجابة على استفساراتهم وكشف الحقائق أمام الشعب التونسي
– تحميلها مسؤولية ما حصل لرئيس المجلس، خاصة فيما يتعلق بالزج برئيس الحكومة في مسألة تصرف إداري ومالي تخص المجلس و عقد الجلسة دون ضمان الظروف القانونية والديمقراطية لذلك
– عن تضامنها مع رئيس الحكومة في تحمله لمسؤولياته في هذه الظروف الصعبة و الدقيقة في الحفاظ على توازنات الدولة ودفع عجلة الإصلاحات الضرورية لإخراج البلاد من وضعها الحالي
– تدعو جميع الأحزاب والفعاليات السياسية والمدنية لحماية مسار الإنتقال الديمقراطي والإلتزام بالدستور وبقواعد العمل الديمقراطي
تونس في 04 افريل 2019
تحيا تونس
سليم العزابي
المنسق العام لحركة تحيا تونس
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تبعا للأحداث المؤسفة التي شهدها مجلس نواب الشعب هذا اليوم فإن حركة النهضة تدين التشويش على كلمة رئيس الحكومة من طرف بعض المحتجين من خارج المجلس، وتعتبر ذلك انتهاكا لحرمة العمل النيابي وتعطيلا لسيره العادي بقطع النظر عن طبيعة المطالب المرفوعة. وتدعو إلى فتح تحقيق في الغرض محملة مسؤولية ما حدث لرئيس المجلس داعية اياه لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين حسن سير الجلسات العامة
حركة النهضة
مكتب الإعلام والإتصال
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ان كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب وعلى اثر ما حصل في جلسة الحوار مع الحكومة اليوم الخميس
1)تعتبر ان ما حصل تعطيلا لعمل المجلس لا مبرر له ومساس بقواعد الديمقراطية
2)تحمل رئاسة المجلس مسؤولية ما حدث وترددها في اتخاذ ما يلزم من قرارات في الوقت المناسب رغم ظهور بوادر توتر منذ صبيحة اليوم الخميس
3)تدعو السيد رئيس المجلس وكل النواب والكتل لتحمل مسؤولياتهم كاملة لضمان وفاء المؤسسة التشريعية بالتزاماتها وتسريع نسق عملها التشريعي والرقابي
نورالدين البحيري
رئيس الكتلة