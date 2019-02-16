الإخوان يخافون الله، والناجح يخاف الإخوان، و أنا أخاف الناجح

سيذكر التاريخ ان المرزوقي، رغم عيوبه الكثيرة، لم يدخل أحدا السجن، وذلك رغم انه شُتم بأقذع الاوصافاليوم، يُحكَم على مدونة بعامي سجن، ولاني امراة جبانة فسأقول الحقيقة، سأقول إن لنا أنزه قضاء عرفه تاريخ البشر، لا علاقة له بالنهضة، ولا بالرشوة ولا بخدمة الحكام، سأقول ان لنا افضل رئيس حكومة كاريزما وذكاء وأخلاقا وحسن إدارة أزمات ونتائج في الحكم يحسدنا عليها الجميع، سآقول إن حاشية الناجح ليست انتهازية ولا طماعة ولا ذُبَابًا يلتف على الأوساخ ثم يطير ما أن يكتشف أوساخا أخرى، سأقول إن الحياة في بلادي نعمة وأن الطبقة الوسطى تعيش أبهى أيامها، السمك، اللحم، الدجاج والخضر في متناول كل الناس، الدواء والصحة مجانا تقريبا، التعليم يستحي منه تعليم اليابانيين والفنلنديين، النقل العمومي شائع ومتوفر، لا أحد يحلم بالهجرة، استثمار، شباب متوقد يشتغل ما ان يتخرج، لا فساد، لا محسوبية، لا اقتصاد موازي، لا مخدرات ولا تلفيق قضايا
الحاصل، كل الناس سواسية، الاخوان يخافون الله، والناجح يخاف الاخوان، وانا اخاف الناجح
هنيئا لنا بالحرية والكرامة والديموقراطية
يحيا سيدنا
الدكتورة ألفة يوسف