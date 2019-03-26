قال الإخواني راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ان لا رغبة له في التّرشح إلى الانتخابات الرئاسية، قائلا إن الحركة لم تحسم موقفها بعد في هذا الغرض
وفي تصريح لإذاعة « موزاييك اف ام » أضاف أن المطلوب اليوم هو رئيس توافقي، قائلا إن الحركة لم تدخل بعد في محادثات مع الأحزاب السياسية في هذا الإطار
وعبر الإخواني راشد الغنوشي عن رفضه للدعوات المنادية بتغيير الدستور، قائلا من المبكر الحديث عن : وجوب تغييره وأن الدستور يجب أن يأخذ وقته
وأعلن راشد الغنوشي راشد الغنوشي أنّ الحركة قد تدعم ترشّح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية القادمة
وأضاف خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الإفريقي اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 أنّ النهضة جزء من الحكومة ومرشّحهم سيكون الشخص الذي ينال ثقة التونسيين، وفق قوله
الإخواني راشد الغنوشي يقول إن حركته قد تدعم ترشّح يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية القادمة
قال الإخواني راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ان لا رغبة له في التّرشح إلى الانتخابات الرئاسية، قائلا إن الحركة لم تحسم موقفها بعد في هذا الغرض