بعد خلافه أمس مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حول قضية سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال ، استقبل الإخواني النهضاوي راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب السيد الطيب راشد رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والسيد عبد السلام قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة ظهر اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 بقصر باردو
وتناول اللقاء الجدل القائم حول بعض القضايا الدستورية
الإخواني راشد الغنوشي يستنجد بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
بعد خلافه أمس مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حول قضية سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال ، استقبل الإخواني النهضاوي راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب السيد الطيب راشد رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والسيد عبد السلام قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة ظهر اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 بقصر باردو