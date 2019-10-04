أعلن رئيس قائمة تونس 1 للانتخابات التشريعية لحركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في كلمة ألقاها مساء أمس الخميس خلال اجتماع إخواني في شارع بورقيبة بالعاصمة « أنه ذاهب الى البرلمان لاستكمال الثورة ومقاومة الفساد والفقر وتشكيل كتلة برلمانية تكون سندا لحكومة ورئيس للجمهورية يشاركه الاهداف نفسها »، معتبرا أن الشخص المناسب لمنصب رئيس الجمهورية هو الاستاذ قيس سعيد
وقال الإخواني راشد الغنوشي مرشح النهضة الى الانتخابات التشريعية في كلمته إن : تونس على سكة نريدها أن تكون سكة الثورة … وهي ثورة مستمرة لكنها ثورة مسؤولة »، معبرا عن رفضه « للمزايدين على النهضة بالثورة والانتقال من التوافق الى الثورة
وأضاف قوله : رجحنا كفة السيد قيس سعيد وسنعمل على أن يكون ساكن قرطاج… وسنواصل الدعم الى أن نوصله الى قرطاج »، مفسرا تقدم هذا المترشح في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية بأنه » يحمل صورة الاستقامة والنظافة وهو رجل قانون
وأضاف أن المترشح قيس سعيد : كي يقوم بواجبه يحتاج الى أن يكون مدعوما بكتلة برلمانية وحكومة صالحة تحارب الفساد وتحارب الفقر ومن دون ذلك سيحاصر في قصره وربما يعزل
الإخواني راشد الغنوشي يدعو أتباعه بإلحاح الى مساندة قيس سعيد في الوصول إلي رئاسة الجمهورية
أعلن رئيس قائمة تونس 1 للانتخابات التشريعية لحركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في كلمة ألقاها مساء أمس الخميس خلال اجتماع إخواني في شارع بورقيبة بالعاصمة « أنه ذاهب الى البرلمان لاستكمال الثورة ومقاومة الفساد والفقر وتشكيل كتلة برلمانية تكون سندا لحكومة ورئيس للجمهورية يشاركه الاهداف نفسها »، معتبرا أن الشخص المناسب لمنصب رئيس الجمهورية هو الاستاذ قيس سعيد