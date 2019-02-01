الإخواني راشد الغنوشي ونهضتة يُدِينان بشدة الدعايات الكاذبة واساليب التشهير التي طالتهم

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الأربعاء 30 جانفي 2019، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وقد استعرض المكتب الوضع العام بالبلاد والتطورات على الساحة السياسية والاجتماعية، واستمع الى تقرير حول مشاركة رئيس الحركة في منتدى دافوس واللقاءات التي أجراهامع عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والفكرية والاقتصادية
كما صادق على التقارير التي سترفع الى مجلس الشورى المزمع عقده في قادم الايام، وبعد التداول والنقاش تؤكد حركة النّهضة على ما يلِي
1. تسجّل بارتياح الجهود المبذولة لمواجهة موجة الامطار والثلوج التي شهدتها مناطق الشمال والوسط الغربي من البلاد والتي مكنت من تخفيف حجم الاضرار والمعاناة، وتهيب بالسلط المعنية والمجتمع المدني مضاعفة البذل والعمل في هذا الاتجاه،كما تدعو الى التدقيق في أسباب سقوط مئات الاعمدة الكهربائية وتضرر عدد من المنشآت الفنية المنجزة على الاودية والطرقات، وتتبع كل شبهات الفساد التي يمكن ان تكون حصلت وأدت الى حصول هذه الاعطاب
2. انشغالها الشديد لتواصل الازمة بقطاع التعليم الثانوي وفشل المفاوضات بين الوزارة والنقابة وما نجم عن هذا الانسداد من تداعيات خطيرة على سير الدروس وسلامة العملية التعليمية بما يهدد بسنة دراسية بيضاء، وإزاء هذه الوضعية الدقيقة تدعو الحركة الطرفين الى العودة سريعا الى طاولة المفاوضات من أجل التوصل الى إتفاقيات تستجيب لمطالب المربين ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية،ومن أجل إنقاذ السنة الدراسية وإعادة الأمل للأولياء والتلاميذ ،كما تأمل نجاح جلسة المفاوضات بين الاتحاد والحكومة بخصوص الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العموميّة
3. تثمينها نجاح مجلس نواب الشعب في انتخاب ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الأصناف الثلاثة المعنية بالتجديد، وانتخاب رئيسا لها، والحركة اذ تهنئ رئيس الهيئة والأعضاء الجدد وكل الكتل النيابية التي ساهمت في تحقيق ذلك، فإنها تعتبر هذا الحدث على غاية كبيرة من الأهمية باعتباره رسالة قويّة الى التونسيين على السير قدما في انجاز الاستحقاقات الانتخابية في اجالها القانونية واجماعا وطنيا على استكمال مسار الانتقال الديمقراطي
وتدعو الحركة المجلس وكل الكتل النيابية الى البناء على هذا المنجز ،باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
4. استنكارها الشديد للحملات الممنهجة التي تستهدف القضاء ومؤسساته ، كما تدين بشدة الدعايات الكاذبة واساليب التشهير التي طالت الحركة وعدد من مناضليها الأسابيع الاخيرة، وهي حملات دأبت عليها أطراف فاقدة للمصداقية وفي خدمة اجندات معادية للخيار الديمقراطي معتمدة على الهتك المستمر لكل مقومات العمل الإعلامي المهني ولكل إجراءات التقاضي القانونيّة ولكل مقومات المواطنة والعيش المشترك
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة مؤرخ في 31 جانفي 2019
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي