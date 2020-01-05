الإخواني أردوغان يعلن أن جنوده بدؤوا يتوجهون إلى ليبيا بشكل تدريجي

أعلن الرئيس الإخواني التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، أن الجنود الأتراك بدؤوا يتوجهون إلى ليبيا بشكل تدريجي
وأكد الرئيس الإخواني التركي في مقابلة تلفزيونية مع قناني « سي إن إن » و »دي » المحليتين، أن بلاده غير منزعجة من إدانة السعودية لقرار إرسال قوات إلى ليبيا، مضيفا أنه لا يقيم وزنا لإدانتها
وجاءت تصريحات أردوغان في ظل توترات تشهدها المنطقة بعد موافقة البرلمان التركي على تفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الأمر الذي واجهه البرلمان الليبي بالرفض، متهما فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بالخيانة العظمى