الإخوانجي الغنوشي يهنئ الإخوانجي أردوغان

نشر اليوم الإخوانجي راشد الخريجي الغنوشي التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك ليهنئ الإخوانجي أردوغان
أتقدم بتهانيّ وتهاني حزب حركة #النهضة التونسية إلى الشعب التركي على نجاح انتخاباته الرئاسية والتشريعية ، كما نتقدم بالتهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة و التنمية وحلفائه على الثقة المتجددة التي حصلوا عليها من شعبهم
ونرجو أن يكون ذلك تعزيزا لعلاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين التونسي والتركي الشقيقين ومدعاة لمزيد التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة و مصلحة الأمة الإسلامية جمعاء
هذا وقد أصدر البارحة فرع الخوانجية بتونس البيان أسفله
بيان: النهضة تهنئ السيد رجب طيب أردوغان وتحالف الشعب
بسم الله الرحمن الرحيم
على إثر انتخاب زعيم حزب العدالة والتنمية التركي السيد رجب طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا وذلك بحصوله على الأغلبية منذ الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة في تركيا وفوز تحالف الشعب الذي ضم الحزب القومي وحزب العدالة والتنمية بأغلبية المقاعد في البرلمان التركي ، تتقدم حركة النهضة التونسية بأحر التهاني إلى الرئيس أردوغان وإلى الشعب التركي الشقيق وكل القوى السياسية التركية بمناسبة نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام الذي عكس أصالة الخيار الديمقراطي وتجذره لدى الشعب التركي، والذي أكدته نسبة المشاركة القياسية في العملية الانتخابية ، آملة أن يساهم هذا النجاح في تدعيم أواصر الأخوة والتعاون بين بلدينا لما فيه الخير والتقدم لشعبينا .
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي