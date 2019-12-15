الإتحاد العام التونسي للشّغل يؤكّد استعداد كافة هياكله للدفاع عن الدولة المدنية

أمام استمرار الهجمة الشرسة التي تستهدف مختلف مكوّنات المجتمع المدني الديمقراطية، وبالتوازي مع حملات التشويه والتخوين للاتحاد، تشنّ بعض الأطراف المعادية للعمل الحقوقي والنسوي حملة قذرة ضدّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل،
يندّد بهذه الحملات التشويهية المدعومة بصفحات التواصل الاجتماعي المأجورة ويعتبرها ضربا للحريات وانتهاكا للدستور واستهدافا واضحا لمكتسبات النساء وحقوقهن
يعبّر عن مساندته للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولرئيستها التي تشنّ ضدّها أبشع أنواع التشويه، بغاية السعي لعزل القوى المدنية والديمقراطية التاريخية وثنيها عن الدفاع عن تونس الحرية والعدالة والمساواة.
يؤكّد استعداد كافّة النقابيات والنقابيين للتصدّي إلى هذه الحملات ومواصلة التنسيق المتضامن مع القوى الديمقراطية وجمعيّات المجتمع المدني من أجل حماية الدستور وتكريس قيم الجمهورية ومبادئ الدولة المدنية والاجتماعية
تونس، في 15 ديسمبر 2019
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
بيان المكتب التنفيذي الوطني