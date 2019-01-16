الإتحاد العام التونسي للشغل يُنبّه المضربين إلى أن التسْخيرَ غيرُ قانوني

أصدر منذ قليل الإتحاد العام التونسي للشغل البيان أسفله على صفحته الرسمية بالفايسبوك
تنبيه
كلّ تسخير يصدر من إداراتكم مرفوض ويجب التصدّي له لأنه تسخير غير قانوني
نوافيكم لاحقا بتفصيل قانوني
و للتذكير فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 16 جانفي 2019، أمر حكومي عدد 38 لسنة 2019، يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام يوم غد الخميس 17 جانفي 2019
ويأتي صدور الأمر الحكومي، بعد مداولة مجلس الوزراء، : على اعتبار أن إضراب الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يُخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد
وينص الفصل الأول من الأمر الحكومي على أن يُسخّر الأعوان المبيّنون بالقائمات الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التابعون لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنصوص عليها في الأمر، وذلك يوم الخميس 17 جانفي 2019