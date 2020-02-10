الإتحاد العام التونسي للشغل ينعت يوسف الفاشل بالمريض والحقود

قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري في تصريح إعلامي اليوم، الإثنين 10 فيفري ، إن كل موقف يعبر عنه أمين عام المنظمة يمثل كافة هياكل الاتحاد وملزم له ولا يمثل موقفا شخصيا، وذلك في إطار الرد على ما ورد في حوار رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد ليلة البارحة بقناة : حنبعلوأضاف الطاهري « محاولة الشاهد شخصنة المسألة تدل على نوع من الحقد الشخصي والمرض الدفين الذي لا ينطلي على النقابين خاصة وأن هياكل الإتحاد موحدة في موقفها لحكومة الشاهد الفاشلة »، متابعا القول بخصوص إعتبار الشاهد الإتحاد طرفا في الأزمة السياسية، إن : للإتحاد الحق أن يكون له موقف ورأي في الوضع السياسي »
وأكد الأمين العام المساعد أن الشاهد يئس من إستخدام إتحاد الشغل وتوظيفه، ملاحظا أن وثيقة قرطاج الأولى أو الثانية كانت محاولة لإنقاذ البلاد من أزمة سياسية إضافة إلى أن وثيقة قرطاج كانت وراء مجيء الشاهد ولولا الوثيقة لما كان للشاهد وجود سياسي
وتابع : لما رأينا أن هذه الوثيقة دخلت في أزمة ولم تعد تؤدي دورها خاصة بعد تمسك النهضة بالإبقاء على الشاهد لتوظيفه في الحكم وإعتبرناها فاشلة وإنتهى دورها ولا علاقة لها بحافظ قائد السبسي أو غيره من الذين لا قدرة لهم من المس بالموقف المستقل للمنظمة
وأشار إلى أنه كان للإتحاد موقف تقييم جاء بعد أن أجمع عليه كافة الأطراف بما في ذلك حركة النهضة التي كانت قد تمسكت بالشاهد والإعتراف بأن حكومة الشاهد وفريقه الحكومي من أسوء الحكومات في تاريخ تونس ولذلك تم إعتبار وثيقة قرطاج قد إنتهى دورها ولم يعد ممكن المواصلة فيها وتم الإنسحاب منها بإعتبارها أصبحت عائقا سياسيا أمام حل أزمة سياسية أحد أطرافها الشاهد
وأكد بخصوص ما ورد على لسان الشاهد المتعلق بأن دور الإتحاد إسقاط الحكومات، « ليس الشاهد الذي يحدد المربع الذي يتحرك فيه الاتحاد مما يعني أن الحكومة الفاشلة مصيرها الفشل خاصة وأن الإتحاد ممثل عن الشعب »، متابعا « بقاء حكومة الشاهد كان كارثة على تونس »، مضيفا : الشاهد لعب في منطقة الحرام أي في الإطار الداخلي للمنظمة رغم أن من نصحه بذلك كان يعرف أن كل من يدخل المنطقة يزيد في توحيد النقابيين والدفاع عن إستقلالية المنظمة
وشدد على أن ما ورد على لسان الشاهد كان بسبب هزيمته السياسية وفشله في إقناع التونسيين بعد تجربة 3 سنوات وكل المؤشرات تدل على أنها سلبية
الإتحاد العام التونسي للشغل ينعت يوسف الفاشل بالمريض والحقود
قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري في تصريح إعلامي اليوم، الإثنين 10 فيفري ، إن كل موقف يعبر عنه أمين عام المنظمة يمثل كافة هياكل الاتحاد وملزم له ولا يمثل موقفا شخصيا، وذلك في إطار الرد على ما ورد في حوار رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد ليلة البارحة بقناة : حنبعلوأضاف الطاهري « محاولة الشاهد شخصنة المسألة تدل على نوع من الحقد الشخصي والمرض الدفين الذي لا ينطلي على النقابين خاصة وأن هياكل الإتحاد موحدة في موقفها لحكومة الشاهد الفاشلة »، متابعا القول بخصوص إعتبار الشاهد الإتحاد طرفا في الأزمة السياسية، إن : للإتحاد الحق أن يكون له موقف ورأي في الوضع السياسي »