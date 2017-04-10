الإتحاد العام التونسي للشغل يندد بالإرهاب الذي تغذّيه بعض دول الخليج وتركيا والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية

في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة الامريكية عدوانا سافرا وآثما على سوريا بعد أن نجح الجيش السوري الباسل في دحر الدواعش من أراضي الشام، يقدم التنظيم الإرهابي الداعشي على عمليتين إرهابيتين شنيعتين في كنيستين قبطيتين مصريتين سقط جراءها عشرات الشهداء وأدّت الى جرح عشرات آخرين وهي عملية إرهابية تهدف إلى تلهية الرأي العام الدولي على جريمة التحالف الدولي، وتسعى إلى جرّ مصر إلى حرب طائفية لن تمثّل إلاّ انتعاشة للدّواعش في كامل المنطقة العربية، وَإِنَّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل
يدين بشدّة الجريمة الإرهابية ضدّ إخواننا المصريين ويترحّم على أرواح الشهداء ويعزّي أهاليهم وكافّة الشعب المصري الشقيق ويرجو للجرحى الشفاء والنجاة
يعبّر عن تعاطفه مع الشعب المصري في هذه المِحنة ويساند مصر في محاربتها الإرهاب
يجدّد دعوته إلى تظافر جهود القوى الديمقراطية الإقليمية والدولية من أجل التصدّي إلى الخطر الإرهابي الذي تغذّيه عدّة دول عربية وإقليمية ودولية على رأسها بعض دول الخليج وتركيا والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية
يعتبر الظّاهرة الإرهابية في الوطن العربي صنيعة القوى الإمبريالية لغاية تأجيج الصراعات الإقليمية على الأسس العرقية والدينية والمذهبية ومن أجل تدمير قواها والهيمنة على مقدرات شعوبها واستدامة الهيمنة عليها ويؤكّد أنّ خلاص الوطن العربي من الظّاهرة الإرهابية مرتبط بخلاصه من الهيمنة الأجنبية ومن كلّ القوى المعيقة للتّطوّر والتحرُّر والانعتاق
يؤكّد أنّ الخطر الإرهابي ما يزال قائما في بلادنا ولا بدّ من مواصلة اليقظة والعمل على الإسراع بوضع استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب على جميع الأصعدة والمجالات في إطار خطة شاملة تُجَفِّفُ منابع الإرهاب وتثبّت قيم المجتمع التونسي المتسامح والمنفتح وتمنع من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة
تونس في 10 أفريل 2017
بيان حول العمليات الإرهابية في مصر