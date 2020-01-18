الإتحاد العام التونسي للشغل وعديد الأحزاب والجمعيات يرفضون رفضا قاطعا العدوان العسكري التركي على ليبيا

نحن مكونات المجتمع المدني و السياسي الوطني في تونس المجتمعين يوم 10/01/2020 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل , وبعد تداول النظر في الوضع المتفجر في ليبيا وانعكاساته الخطيرة على الامن القومي في تونس و من ذلك محاولة نقل مشروع العدوان الإرهابي والتدميري الذي سقط في سورية والمشرق العربي الى المغرب العربي عبر التدخل السافر في ليبيا,اتفق الموقعون أدناه على
1- الرفض القاطع
– للعدوان العسكري التركي على ليبيا الشقيقة
– لتحويل تونس إلى منصة لنقل فلول الإرهابيين المهزومين في سورية وفي العراق ولبنان واليمن إلى ليبيا ومركز عبور وتمرير للأسلحة عبر الجنوب الشرقي لتونس.
– لتحويل ليبيا إلى بؤرة تآمر وإرهاب وحرب مغاربية و إقليمية و دولية
2- يؤكدون على
– أن حل الأزمة الليبية يتم بأيدي الليبيين بعيدا عن التدخلات الأجنبية
– دور دول الجوار في منع التدخل الأجنبي في ليبيا و الضغط لمنع وصول أية قوة أجنبية و رفض التورط في تأجيج الحرب فيها
3- يعلنون :
– عن استعدادهم للتضامن مع ليبيا بكل الأشكال الممكنة بما في ذلك تنظيم مسيرة وطنية يتولى الاتحاد العام التونسي للشغل إعلان تاريخها
-عاش التضامن التونسي الليبي
الأحزاب والجمعيات الموقعة
– الاتحاد العام التونسي للشغل
– مبادرة صوتي لوطني
– الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية
– المنتدى التونسي للسيادة الوطنية
– ائتلاف قادرون / حزب المستقبل
– اتحاد الكتاب التونسيين
– حزب العمل الوطني الديمقراطي
– حزب العمال
– حركة النضال الوطني
– الحزب الاشتراكي
– ائتلاف الصمود
– حركة الشعب
– حزب تونس الخضراء
– حزب الوطد الاشتراكي
– التيار الشعبي
– حركة مشروع تونس
– الرابطة التونسية للتسامح
– الاتحاد الوطني للمرأة
– المعهد التونسي للعلاقات الدولية
-حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
شخصيات وطنية
بيان