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الإتحاد العام التونسي للشغل وعديد الأحزاب والجمعيات يرفضون رفضا قاطعا العدوان العسكري التركي على ليبيا

الإتحاد العام التونسي للشغل وعديد الأحزاب والجمعيات يرفضون رفضا قاطعا العدوان العسكري التركي على ليبيا

سياسة, عربي | 18/01/2020 |

نحن مكونات المجتمع المدني و السياسي الوطني في تونس المجتمعين يوم 10/01/2020 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل , وبعد تداول النظر في الوضع المتفجر في ليبيا وانعكاساته الخطيرة على الامن القومي في تونس و من ذلك محاولة نقل مشروع العدوان الإرهابي والتدميري الذي سقط في سورية والمشرق العربي الى المغرب العربي عبر التدخل السافر في ليبيا,اتفق الموقعون أدناه على

1- الرفض القاطع
– للعدوان العسكري التركي على ليبيا الشقيقة
– لتحويل تونس إلى منصة لنقل فلول الإرهابيين المهزومين في سورية وفي العراق ولبنان واليمن إلى ليبيا ومركز عبور وتمرير للأسلحة عبر الجنوب الشرقي لتونس.
– لتحويل ليبيا إلى بؤرة تآمر وإرهاب وحرب مغاربية و إقليمية و دولية 

2- يؤكدون على
– أن حل الأزمة الليبية يتم بأيدي الليبيين بعيدا عن التدخلات الأجنبية
– دور دول الجوار في منع التدخل الأجنبي في ليبيا و الضغط لمنع وصول أية قوة أجنبية و رفض التورط في تأجيج الحرب فيها

3- يعلنون :
– عن استعدادهم للتضامن مع ليبيا بكل الأشكال الممكنة بما في ذلك تنظيم مسيرة وطنية يتولى الاتحاد العام التونسي للشغل إعلان تاريخها
-عاش التضامن التونسي الليبي 

الأحزاب والجمعيات الموقعة 

– الاتحاد العام التونسي للشغل
– مبادرة صوتي لوطني
– الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية
– المنتدى التونسي للسيادة الوطنية
– ائتلاف قادرون / حزب المستقبل
– اتحاد الكتاب التونسيين
– حزب العمل الوطني الديمقراطي
– حزب العمال
– حركة النضال الوطني
– الحزب الاشتراكي
– ائتلاف الصمود
– حركة الشعب
– حزب تونس الخضراء
– حزب الوطد الاشتراكي
– التيار الشعبي
– حركة مشروع تونس
– الرابطة التونسية للتسامح
– الاتحاد الوطني للمرأة
– المعهد التونسي للعلاقات الدولية
-حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
شخصيات وطنية

بيان