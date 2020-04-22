الإتحاد الأوروبي يخصص 600 مليون يورو كدعم مالي منه لتونس

التقى السيّد محمّد نزار يعيش وزير الماليّة بعد الظهر اليوم بمقرّ الوزارة بالسيّد « باتريس بِرْقاميني » سفير الإتّحاد الأوروربي بتونس
وتناول القاء التقدّم في برنامج التعاون القائم بين الطرفين لاسيما في ظلّ الأزمة الوبائيّة كورونا
وبيّن الوزير حرص الحكومة التونسيّة على توفير كلّ الإمكانيات لمعاضدة المؤسسات الاقتصاديّة ومرافقتها خلال هذه الفترة الدقيقة سواء من حيث تخفيف العبء الجبائي أو تيسير الإجراءات أو من حيث رقمنة الخدمات وإحداث المنصات الالكترونيّة للقيام بكلّ الإجراءات عن بعد. وبيّن الوزير بالمناسبة أهميّة الدّعم الذي تجده تونس من شركائها الاقتصاديين في إطار علاقات الصداقة والتعاون الثنائيّة أو متعدّدة الأطراف مثمّنا الدّور الهام الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في مساندة تونس عبر دعم الميزانيّة أو من خلال برامج التعاون في مجالات متعدّدة وأهميّة العمل من أجل تعزيز هذا التعاون لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يشهدها العالم
وأعرب السيّد « باتريس بِرْقاميني » من جهته حرص الاتحاد الأوروبي المتواصل لتعزيز التعاون مع تونس ومساندتها خاصّة في الأزمة الوبائيّة الراهنة وبيّن في هذا الصدد أنّه تمّ تخصيص 600 مليون يورو كدعم مالي من الإتحاد لتونس
وثمّن من جهة أخرى ما تقوم به الحكومة التونسيّة رغم صعوبة الوضع ودقّته من مجهودات هامّة وإجراءات استباقيّة للتوقي من الجائحة الوبائيّة والتخفيف من تداعياتها على الاقتصاد التونسي وحرصها على وضع الإصلاحات واستغلال كلّ الإمكانيات المتاحة لدفع الاقتصاد والاستعداد إلى مرحلة ما بعد الأزمة
المصدر : وزارة المالية
Excellente réunion aujourd’hui avec le Ministre des Finances Monsieur Mohamed Nizar Yaïche sur le soutien de l’#UE à la Tunisie face au COVID19 et en soutien de son plan de relance économique.
L’octroi d’une nouvelle Assistance Macro-Financière (AMF) de 600 millions d’euros confirme la dimension stratégique et prioritaire de notre relation.
Il fait de la Tunisie le premier pays bénéficiaire par habitant de l’appui de l’Europe dans son voisinage et à un moment crucial
Patrice Bergamini