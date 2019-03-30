الأمين العام للأمم المتحدة سيحضر فعاليات القمة العربية في تونس و سيلتقي الرئيس الباجي

أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأخير سيحضر فعاليات مؤتمر القمة العربية في تونس الأحد31 مارس
وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، الجمعة، إن الأمين العام يعتزم خلال تواجده بمنطقة الشرق الأوسط زيارة كل من مصر والأردن
وأوضح أن : الأمين العام سيتوجه في وقت لاحق مساء يوم (الجمعة بتوقيت نيويورك) إلى تونس، حيث سيحضر قمة جامعة الدول العربية الثلاثين ويلقي خطابًا الأحد
وأردف « حق » قائلا : أثناء وجوده -غوتيريش – في العاصمة التونسية، سيلتقي بالرئيس الباجي قائد السبسي، وكبار أعضاء الحكومة
وتابع : كما سيقابل طلاب الجامعات لمناقشة الدور الحاسم للشباب في المحادثات والسياسات الوطنية والدولية، وجهود الأمم المتحدة لضمان سماع أصواتهم
وأشار أن الأمين العام : سيفتتح دار الأمم المتحدة الجديد في تونس، قصر ميزون بلو، وسيعقد اجتماعًا مع القيادات النسائية وممثلي المجتمع المدني
وذكر أن الأولوية الرئيسية للأمين العام لهذه الزيارة هي : مناقشة الوضع في ليبيا
وقال « حق » إن غوتيريش سيحضر على هامش القمة اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا الذي يضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأوروبي، وممثله الخاص هناك غسان سلامة
وأشار أن غوتيريش سيتوجه الإثنين إلى القاهرة لإجراء مناقشات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الاتحاد الإفريقي
ومن المقرر أن يزور الأمين العام أثناء تواجده بالقاهرة، المسجد الأزهر ويلتقي بالإمام الأكبر للتعبير عن تضامنه، ويؤكد الحاجة إلى محاربة آفة الإسلاموفوبيا وكافة أشكال الكراهية والتعصب
وبعد انتهاء زيارته لمصر سيتوجه الأمين العام إلى الأردن، حيث سيلقي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحر الميت، كما سيلتقي العاهل الأردني وكبار المسؤولين الحكوميين
وبيّن فرحان حق أن : زيارة الأمين العام للأردن تأتي بعد مؤتمر لندن 2019 الذي انعقد في فيفري الماضي، والذي شهد بداية نهج شراكة جديد بين الأردن والمجتمع الدولي سعياً لتحقيق النمو المستدام والاعتماد على الذات، في ضوء الضغوط على البلاد
وأوضح أن الأمين العام سيزور خلال تواجده بالأردن مخيم البقعة الذي تديره وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، وسيسلط الضوء على أهمية الاستمرار في تمويل الخدمات الحيوية التي تقدمها المنظمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا
المصدر : الأناضول و وكالات