الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز يقدم التعازي في وفاة المرحوم الباجي

ستقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر عشية يوم الاثنين 29 جويلية 2019 صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي الذي قدّم واجب العزاء في وفاة المرحوم الرئيس الباجي قايد السبسي، وذلك بتكليف من حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
وأعرب رئيس الجمهورية محمد الناصر عن شكره لحضرة خادم الحرمين الشريفين وتقديره لوقوف المملكة إلى جانب تونس وشعبها في هذا المصاب الجلل، مبرزا علاقة المودة والأخوة الصادقة التي كانت تجمع الراحل بأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، وسعيهما المشترك لمزيد توطيد أواصر الأخوة المتينة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين
من جانبه، جدّد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف التزام المملكة بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وحرصها على مزيد تعزيز علاقاتها الأخوية الوثيقة معها بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في المنطقة
هذا، واستعرض الجانبان مناقب الفقيد الرئيس الباجي قايد السبسي ودوره الهام في بناء الدولة الحديثة والحفاظ على مكتسباتها وخدمة الوطن والمواطن