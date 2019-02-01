الأمن المصري يقضي على 9 إرهابيين شمال المِنْيا

أكدت مصادر أمنية لشبكة « روسيا اليوم »ـ ، مقتل 9 إرهابيين واعتقال اثنين آخرين اليوم الجمعة، بعملية نفذتها قوات الأمن المصرية شرق منطقة بني مزار بالجبل الغربي شمال محافظة المنيا
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت السلطات المصرية مقتل 64 إرهابيا و7 عسكريين في عملية عسكرية للجيش والشرطة في سيناء ودلتا النيل
ومنذ الإطاحة بالرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي في جويلية 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة، خصوصا في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين
وفي التاسع من فيفري 2018 بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في أرجاء البلاد وخصوصا سيناء حيث ينشط في شمالها الفرع المصري من تنظيم داعش الإرهابي (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين