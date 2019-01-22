الأردن يرفع تمثيله الدبلوماسي في سوريا ويعين قائما بالأعمال في دمشق

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية ، اليوم الثلاثاء 22 جانفي، عن رفع التمثيل الدبلوماسي للأردن في سوريا وتعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق
ولفت الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان، أن : الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين
وشدد القضاة بان هذا القرار يأتي منسجما مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة
وقد دعا القائم بأعمال سفير دمشق لدى عمان، أيمن علوش، في نهاية العام الماضي، الأردن لإكمال طاقم سفارته في سوريا ولرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما
وتبع ذلك دعوات من مجلس النواب الأردني لوزير الخارجية في البلاد، إلى رفع التمثيل الدبلوماسي مع سوريا
وشهدت العلاقات بين دمشق وعمان توترا كبيرا على خلفية اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وفي 2014 طردت السلطات الأردنية السفير السوري لدى عمان
لكن تقدما ملحوظا تم تحقيقه في الآونة الأخيرة لحل هذا التوتر لا سيما بعد إعادة فتح معبر نصيب (جابر) على الحدود الأردنية السورية
مساهمة المقاولين الأردنيين في مشاريع إعادة الإعمار
أكد عضو مجلس الشعب وعضو مؤتمر نقابة المقاولين في سوريا محمد فرويل عن دراسة تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المقاولين في سوريا ونظيرتها الأردنية لبحث سبل مساهمة المقاولين الأردنيين في مشاريع إعادة الإعمار، كاشفاً عن قرار بعقد اجتماع اتحاد المقاولين العرب في سوريا
وعلى هامش زيارة وفد من نقابة المقاولين الأردنيين برئاسة النقيب أحمد اليعقوب، أوضح فرويل أن الوفد أعرب عن اهتمامه بالاستثمار في سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار عبر تأسيس الشركات المشتركة واستقدام رأس المال اللازم للعمل، إضافة لتوسيع التعاون مع نقابة المقاولين السوريين فنياً ومالياً
من جهته أعرب نقيب مقاولي الأردن أحمد اليعقوب عن شكره لحسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن الأردنيين ينظرون بعين الاهتمام للعمل في سوريا بمختلف المشاريع وهذا واجب الأخ لأخيه والمساهمة جدياً بإعادة الإعمار
واجتمع الوفد مع رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ بحضور نقيب وأعضاء مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات السوريين