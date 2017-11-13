افتتاح الأسبوع الثقافي السوداني بتونس

أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بحضور وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي اليوم الإثنين 13 نوفمبر بقاعة الثقافة ابن رشيق بالعاصمة على فعاليات افتتاح الأسبوع الثقافي السوداني بمشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي ونواب عن مجلس الشعب وعدد هام من الوجوه الفاعلة في المشهد الثقافي التونسي والسوداني
وشدد الوزير محمد زين العابدين في كلمة ألقاها بالمناسبة على ضرورة استعادة القيمة المعرفية والجمالية لقضايا التنوع الانساني باعتبارها أساس التواصل الدولي وأساسا لبناء وحدة الشعوب العربية ضمن سياق الفكر والابداع والوجدان والخيال والمخيال واللسان بعيدا عن منطق القطيعة والتنازلات
وأشار الى أهمية العمل الثقافي والفكر والأدب وأسس المدونة الإنسانية لاستعادة المد الحضاري التونسي السوداني سعيا إلى جعل الثقافة سياقا أساسيا لمرجعية رئيسية في تحديد مضمون متميز في غياب الجوهر الانساني
من جهته عبر وزير الثقافة السوداني عن سعادته لتنظيم الاسبوع الثقافي السوداني الأول في تونس « بلد التاريخ والعلوم والثقافة والحضارة »، مؤكدا أهمية هذا اللقاء في فتح أبواب جديدة للتعاون والتكامل بين البلدين وفي مواجهة التحديات وتلاقح الحضارات. واشتملت فعاليات اليوم الافتتاحي على جملة من الفقرات تميزت بمراوحات بين الإلقاء الشعري والعزف والغناء الذي أمنه الفنان السوداني خالد محجوب وفرقة الفنون الشعبية
وشارك في افتتاح الأسبوع الثقافي السوداني من تونس الكاتبة والشاعرة روضة الحاج التي نالت عددا هاما من الألقاب والتتويجات كلقب شاعرة سوق عكاظ ودرع مهرجان الدوحة الثقافي وأميرة الشاعرات العربيات إلى جانب الشاعرة والأديبة منى حسن الحاج التي صدر لها ديوانان هما « لا أشتهي وطنا سواك » و: حتى تلوح عيناك
وواكب الحضور معرضا للتراث السوداني جمع مكونات منتقاة من المصنوعات السعفية والجلدية والآلات الموسيقية. وتجدر الاشارة إلى أن فعاليات الأسبوع الثقافي السوداني بتونس متواصلة إلى غاية يوم الجمعة 17 نوفمبر ومن فقراتها : -عرض لفيلم « أرض السمر » يوم 14 نوفمبر بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة ابن رشيق بالعاصمة.
-ندوة فكرية بعنوان « تاريخ السودان القديم ومعالمه السياسية والثقافية » للدكتور عبد القادر محمد بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية. والدكتور عبد القادر محمد هو متخصص في تاريخ السودان القديم والآثار وقد عمل محاضرا في عدد من الجامعات وشغل عدة مناصب أكاديمية
صدرت له 5 كتب هامة نذكر منها « اللغة المروية » و »الحروف العربية الحالية » والسودان القديم. -أمسية شعرية من إمضاء الشاعرتين السودانيتان روضة الحاج ومنى حسن الحاج يوم الأربعاء 15 نوفمبرابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء
-مداخلة بعنوان « قراءة في شعر أبو القاسم الشابي والتيجاني يوسف البشير » يؤمنها يوم 15 نوفمبر بقاعة اتحاد الدول العربية الناقد والكاتب الصحفي مجذوب عيدروس. وعيدروس هو ناقد وأديب وكاتب صحفي، صدر له كتاب « مختارات الشعر السوداني ». هو رئيس تحرير مجلة الخرطوم وله أكثر من مائة دراسة
–ويكون الاختتام بمدينة صفاقس يوم الجمعة 17 نوفمبر وابتداء من الساعة السادسة مساء بعروض موسيقية لفرقة الفنون الشعبية والفنان خالد محجوب
المصدر : وزارة الشؤون الثقافية