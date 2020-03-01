اعتقال رئيس تحرير وكالة « سبوتنيك » الروسية في تركيا

أعلنت وكالة « سبوتنيك » الروسية الناطقة باللغة التركية عن اعتقال رئيس تحريرها، ماهر بوزتيبي، في تركيا
وجاء في بيان لوكالة « سبوتنيك »: اعتقلت الشرطة التركية رئيس التحرير ماهر بوزتيبي، حيث سيتم نقله إلى قسم الأمن الرئيسي في اسطنبول
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية، أن موظفي وكالة « سبوتنيك تركيا » بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس
وجاء في بيان وزارة الخارجية: ندعو السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدثكما أعربت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية « روسيا سيغودنيا » وقناة « آر تي »، مارغاريتا سيمونيان، عن استياءها إزاء اعتقال موظفي « سبوتنيك تركيا
وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة « سبوتنيك » في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل
رئيسة تحرير وكالة « سبوتنيك » تعرب عن استيائها إزاء اعتقال موظفي الوكالة في تركيا
أعربت رئيس تحرير وكالة الأنباء « سبوتنيك » مارغاريتا سيمونيان عن استيائها إزاء اعتقال السلطات التركية لموظفي وكالة « سبوتنيك » في هذه الدولة
وكتبت سيمونيان على حسابها في تويتر: جاءت الشرطة إلى مكتبنا في اسطنبول، وتم احتجاز موظف آخر. وهناك ثلاثة آخرون محتجزون منذ الأمس في لدى شرطة أنقرة ، حيث اقتحم القوميون مكتبهم في الليلة السابقة. تركيا ما هذا؟؟أعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن موظفي وكالة « سبوتنيك تركيا » بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس
وقالت سيمونيان، إن مجهولين اعتدوا على موظفي الوكالة في أنقرة مساء يوم السبت، ورددوا هتافات بأنهم « خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس
ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة « سبوتنيك » بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي « سبوتنيك » في أنقرة.وكتبت سيمونيان على حسابها في تويتر: « جاءت الشرطة إلى مكتبنا في اسطنبول، وتم احتجاز موظف آخر. وهناك ثلاثة آخرون محتجزون منذ الأمس في لدى شرطة أنقرة ، حيث اقتحم القوميون مكتبهم في الليلة السابقة. تركيا ما هذا؟؟
وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن موظفي وكالة « سبوتنيك تركيا » بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس
وقالت سيمونيان، إن مجهولين اعتدوا على موظفي الوكالة في أنقرة مساء يوم السبت، ورددوا هتافات بأنهم « خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس
ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة « سبوتنيك » بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي « سبوتنيك » في أنقرة