استفتاء الكذب والنفاق

توة النهضة بعد ما كسرتلنا روسنا بقبولها مدنية الدولة والفصل الثاني من الدستور وبعد جولاتها في السفارات وفي الخارج بثوب المدنية جاية توة تطرح في استفتاء على المساواة في الارث وعلى الحريات الفردية باعتبارها مخالفة لتعاليم الاسلام؟ يعني سيبوا الشريعة مجمولة ويحبوا يرجعوها صرف…مالة علاش نكذبوا على بعضنا؟ هيا نفضوا المشكل بشكل نهائي ونخلوه استفتاء على الشريعة مجمولة برمتها كيما يعرفوها الفقهاء بما فيها قطع يد السارق والجلد والرجم في حالة الزنا (بسند السنة وليس القرآن) وضرب المرأة والمواريث وإعادة الجواري والحق في السبي، وقتل المرتد..ووووو …ترهدين الشريعة ألا كارت ( على المقاس) وافرز والبس ما عندو وين يوصل وحبل الكذب راهو قصير…نهار اللي تعملوا مراجعة فكرية بالحق توة نحكوا معاكم على الديمقراطية
عادل اللطيفي