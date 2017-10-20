استشهاد عشرين شرطيا مصريا في مواجهات مع مسلحين غرب القاهرة

قال مصدر أمني مصري يوم الجمعة 20 أكتوبر إن 20 من أفراد الشرطة استشهدوا في مواجهات مع مسلحين غرب القاهرة
وأضاف المصدر أن معظم القتلى من ضباط العمليات الخاصة والأمن الوطني
ووقعت الاشتباكات في منطقة الكيلو 135 بصحراء الواحات أثناء عملية مداهمة استهدفت عناصر إرهابية مسلحة شديدة الخطورة، بحسب الأنباء الواردة
ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا بشأن ملابسات الاشتباكات حتى الآن
وتقول مصادر أمنية إنه نفذت عملية تمشيط في عدة مناطق بالواحات البحرية مدعومة بطائرات هيليكوبتر حربية بحثا عن المسلحين
وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات خلال السنوات الأخيرة، أعلن مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتهم عن كثير منها
وأعلنت السلطات في مصر الشهر الحالي حالة الطوارئ مجددا بعد انقضاء حالة الطوارئ التي فرضت منذ العاشر من أبريل/نيسان الماضي واستمرت 6 أشهر
وتشن قوات الأمن والجيش حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات الإرهابية المسلحة في شبه جزيرة سيناء
وشهدت سيناء نشاطا مكثفا لمسلحين إسلاميين منذ أن عزل الرئيس السابق الإسلاموي الإخواني محمد مرسي بعد مظاهرات حاشدة ضد سياسة إدارته للبلاد في جويلية 2013