اجتماع تنسيقي بين وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص لبحث آخر التطورات في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين استضافة القاهرة لاجتماع تنسيقي بين وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص الأربعاء القادم لبحث آخر التطورات في ليبيا
ويأتي الاجتماع في أعقاب موافقة البرلمان التركي على إرسال دعم عسكري تركي للقتال بجانب حكومة الوفاق المدعومة بالمليشيات الإخوانية في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي المدعوم من مصر في بنغازي
بيان صحفي
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يستضيف وزير الخارجية سامح شكري، يوم الأربعاء 8 يناير الجاري بالقاهرة، اجتماعاً تنسيقياً وزارياً يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأقر الرئيس التركي إرسال جنود أتراك إلى ليبيا من أجل ما وصفه بـ: التنسيق والاستقرار
واكد اردوغان الاحد أن هدف تركيا ليس « القتال » بل : دعم الحكومة الشرعية وتجنّب مأساة انسانية
وقال إن « القوة القتاليّة » ستتألّف من « وحدات مختلفة »، من دون ان يُحدد من سيكون المقاتلون او من أين سيأتون
وحذرت الخارجية المصرية سابقاً من « مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته » كما ذكرت « بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا