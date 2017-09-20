أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش
وتناول الإجتماع الوضع العام بالقوات المسلحة والوضع الأمني والعسكري وطنيّا واقليميا
كما استعرض اجتماع المجلس الأعلى للجيوش مدى التقدّم في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية الحدود وفي تطبيق الأمر الرئاسي المتعلّق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيويّة مناطق عسكريّة محجّرة
اجتماع المجلس الأعلى للجيوش بإشراف الرئيس الباجي
أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش