اتقاءً من كورونا ، مصر والسعودية يقرران منع صلاة التراويح في رمضان

حسمت وزارة الأوقاف المصرية الجدل حول إقامة صلاة التراويح في رمضان، مؤكدة أنه لن يتم إقامة الصلاة إلى أن تزول العلة أو السبب وفتح المساجد مرة أخرى
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما يسري على صلاة الجماعة، التي أكدنا أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها، وأنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي كون التجمعات بصفة عامة سببا في نقل عدوى فيروس كورونا.
وتابعت الوزارة أن عودة فتح المساجد مرتبطة بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكورونا في مصر، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرا على حياة الناس لانتهاء انتشار عملية الفيروس
في العربية السعودية
أعلن وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن تعليق صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المبارك
وأضاف آل الشيخ : إن تعليق أداء الصلوات الخمس في المساجد أهم من تعليق صلاة التراويح. نسأل الله عز وجل أن يقبل صلاة التراويح سواء في المساجد أو في البيوت التي نعتقد أنها أفضل لصحة الناس
وأضاف آل الشيخ: » يجب أن نطلب من الله تعالى أن يتقبل صلواتنا جميعا وأن يحمي الإنسانية من هذا الوباء الذي أصاب العالم كله
وتماشياً مع التعليمات والاحتياطات الصادرة عن وزارة الصحة، فإن خمسة إلى ستة أشخاص من عائلة المتوفى يؤدون صلاة الجنازة على القتلى، على حد قول الشيخ
وأكد أن هذا إجراء احتياطي يتماشى مع حظر التجمعات ، بحيث لا تزيد صلاة الجنازة في المقابر عن خمسة إلى ستة من أقارب المتوفى ، والباقي يصلون في منازلهم