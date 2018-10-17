اتفاق تونسي-جزائري على بعث مشاريع سياحية كبرى بالمناطق الحدودية

تؤدي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق زيارة عمل للجزائر لمدة يومين بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية في دورتها الرابعة
هذا وقد تم الاتفاق خلال لقاء وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بنظيرها الجزائري عبد القادر مسعود على بعث مشاريع كبرى بالمناطق الحدودية التونسية الجزائرية في مجال السياحة والصناعات التقليدية
هذا وقد عبّر الوزير الجزائري لوسائل الاعلام الجزائرية عن نية الجزائر الاستثمار في المناطق الحدودية للحد من عدة مخاطر
وفي نفس الإطار قد تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال السياحة و الترويج السياحي
للتذكير فإن تونس تستقبل سنويا أكثر من مليون سائح جزائري والعدد يتزايد من سنة إلى أخرى