اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية

انتظم، صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، حفل التوقيع على محضر اتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنتي 2016-2017
وقد تولى إمضاء الاتفاقية كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، و رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد رئيس الحكومة على أهمية الحوار الإجتماعي في تحقيق الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي في البلاد، قائلا إنّ: حكومة الوحدة الوطنية حريصة على دعم الحوار الإجتماعيّ، وتسعى إلى أن يكون جديّا وبنّاء، وذلك بالخصوص عبر تشريك المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني
وقال يوسف الشاهد إنّ بناء « ديمقراطيّة اجتماعية » من صميم عمل حكومة الوحدة الوطنيّة حاليّا، مسجّلا بوادر عودة اقتصادية مهمّة ومؤشرات نمو إيجابيّة، والتي أكّد ضرورة الحفاظ عليها، وأشار إلى أنّ الحكومة مهتمّة كثيرا بتحسين الأوضاع المادية للعمّال عبر الإلتزام بالإتفاقيات الممضاة مع الإتحاد العام التونسي للشغل
وأكّد رئيس الحكومة على دعم ومساندة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات لا سيما في قطاعات النسيج والجلود والأحذية، متعهّدا بتخصيص مجلس وزاري مضيّق في القريب العاجل يعنى بهذا القطاع، ومن أجل فضّ الإشكاليات العالقة
حفل توقيع محضر اتفاق حول الزيادات في الاجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنتي 2016 – 2017 باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة