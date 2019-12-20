اتفاق الجملى والغنوشي وعبو والشاهد والمغزاوي لا يرتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية

نشر ، منذ ساعة ، سالم الأبيض النائب عن حركة الشعب العروبية بمجلس نواب الشعب التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
العرض السياسي لمستقبل الحكم في تونس الذي تقدم به السيد رىيس الحكومة المكلف عشية اليوم بحضور الغنوشي وعبو والشاهد والمغزاوي ومرافقيهم ; ومقاربته في تشكيل الحكومة وآليات اشتغالها وبرنامجها المرتقب; وتمثله خطورة المرحلة; لا يرتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية لإنقاذ بلد مهدد بأزمات هيكلية اقتصاديا وسياسيا وماليا واجتماعياً وربما امنيا. يكفي من العبث بآمال الناس ومستقبل بلد تتهدده المخاطر الداخلية والصراعات الإقليمية والدولية