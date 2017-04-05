اتفاقيـة إطارية لتشجيع على بعث المشاريع الصغرى بين وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن

أشرفت السيدة لمياء بوجناح الزريبي وزيرة المالية رفقة السيد محمد كعنيش رئيس مدير عام البنك التونسي للتضامن، اليوم بمقر الوزارة على موكب التوقيع على اتفاقيـــــة إطارية بين الوزارة و البنك تتعلق بالتصرف في خط تمويل بمبلغ قدره 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية وفي الميدان الفلاحي والحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاصّ
وأكدت الوزيرة خلال موكب التوقيع، على أن خط التمويل الموضوع على الذمة يهدف إلى التشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية وفي الميدان الفلاحي والحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاصّ مشددة في ذات السياق على ضرورة توجيه هذه الاعتمادات نحو المستحقين الفعليين والحرص على المحافظة على الأموال العمومية بهدف مزيد خلق ديناميكية اقتصادية
المصدر: وزارة المالية