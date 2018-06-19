اتحاد الصناعة والتجارة يؤكد أن تغيير يوسف الشاهد من مشمولات رئيس الجمهورية

حول اللقاء بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة
تبعا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول اللقاء الذي جمع مساء يوم الاثنين 18 جوان 2018 بين وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن يوضح أن وفد الاتحاد قد أكد خلال هذا اللقاء على حاجة البلاد إلى الإصلاحات الكبرى والتي وقع تضمينها في وثيقة قرطاج 2 وكذلك ضرورة إجراء تحويرات تشمل الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي واختيار أحسن الكفاءات لهذه الحقائب
أما بخصوص مسألة تغيير رئيس الحكومة فقد جدد وفد الاتحاد في هذا اللقاء أو في باقي اللقاءات مع الأطراف الوطنية المعنية بهذا الموضوع التأكيد على أن ذلك يبقى من مشمولات السيد رئيس الجمهورية، وهو نفس الموقف الذي كان المسؤولون في الاتحاد قد عبروا عنه خلال اجتماعات قرطاج 2.
إدارة الإعلام بالاتحاد التونسي
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
بيان صادر يوم الثلاثاء 19 جوان 2018