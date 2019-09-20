اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يدين الإعتداء الذي سُلَّطَ على هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي

يعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن إدانته للاعتداء الذي تعرض له المحامون وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي مساء يوم الخميس 19 سبتمبر2019، بمقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة المحكمة الابتدائية بتونس وعن تضامنه مع السادة المحامين الذين تعرضوا لهذا الاعتداء ومساندته لهم
ويسجل الاتحاد انشغاله البالغ للأجواء التي سادت مقر المحكمة، ويعتبر أن ما حدث يفرض تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين فيه
كما يجددالتأكيد على ضرورة كشف الحقيقة في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ووضع كل الإمكانيات والوسائل القانونية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف
رئيس الاتحاد
سمير ماجول
بيان صادر يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019