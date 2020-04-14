اتحاد الشغل يطلب من محمد عبو التراجع في خصوص وصولات أكل الموظفين

قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، في مداخلته مع راديو إي أف أم اليوم الثلاثاء 14 أفريل، إن المنظمة الشغيلة طالبت وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية محمد عبو بالتراجع عن تصريحاته المتعلقة بسحب وصولات الأكل من الموظفين
وأضاف حفيظ حفيظ « أن هذه الوصولات هي تكملة للأجر الذي يتقاضاه الموظف وفق ما تنص عليه الاتفاقيات بين الطرف الإداري والنقابي، مشيرا إلى أن هذا الأخير لا يرفض النقاش لكنه ضد اتخاذ هذا القرار من طرف واحد » ، قائلا : تصريحات محمد عبو نرفضها.. لماذا هذا التسرع وأية عائدات ستوفرها للمالية العمومية؟