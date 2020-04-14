اتحاد الشغل يستَنْكِر تصريحات القُطْعِي بوكر زخامة

عبّر الثلاثاء 14 أفريل الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عن استنكاره لتصريحات رئيس غرفة المصحات الخاصة بوكر زخامة ( الصورة أعلاه ) الذي شدّد على أن المصحات الخاصة مؤسسات ربحية لا يمكن أن تعالج مرضى الكورونا الا بعد أن يدفعوا مسبقا مبالغ مالية تتراوح بين 10 و20 ألف دينار
وخلال استضافته في برنامج ميدي شو قال الطاهري مستهجنا : اذا الدولة تحتاجك اليوم وما تلقاكش وقتاش بش تلقاك » واعتبر أنه من غير المعقول الحديث عن الربح والخسارة في حالة الحرب
وتابع قائلا : « موش معقول المستشفيات موش قادرة تستوعب المرضى و المصحات الخاصة تبتز في الأموال ويقلي مؤسسة ربحية » داعيا الدولة الي استعمال الآليات القانونية ضدّ هذه الممارسات
المصدر: الاتحاد العام التونسي للشغل