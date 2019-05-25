اتحاد الشغل يحذر من التعامل مع وكالة أسفار « تونيزيا باي ترافل » المُطبِّعة مع الكيان الصهيوني

أصدر الإتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة 24 ماي البلاغ أسفله على صفحته الرسمية بالفايسبوك محذرا المواطنين من التعامل مع وكالة الأسفار « تونيزيا باي ترافل » المطبعة مع الكيان الصهيوني
بعد اطلاعنا على المعلومات التي تؤكد أن وكالة الأسفار التونسية « تونيزيا باي ترافل » تنظم منذ أشهر رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع قوات الاحتلال. وبعد الاطلاع على برمجتها (وكالة « تونيزيا باي ترافل »)لرحلتها المقبلة إلى الأردن وفلسطين المحتلة للفترة ما بين 27 ماي و3 جوان : البرنامج منشور بصفاقة على صفحة الفايسبوك للوكالة ويتضمن زيارة « مسجد حسن بك » الواقع في يافا بأحواز » تلّ أبيب »، وزيارة مدينة طبريّا عاصمة الجليل في شمال فلسطين المحتلّة و » الميناء القديم » الواقعة كلها تحت سيطرة سلطات الاحتلال
فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يدين هذه الأنشطة المشبوهة ويطالب بفتح تحقيق حولها
وسحب رخصة النشاط من هذه الوكالة المطبعة ومن كلّ وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها
ويعلن تجنده لمنع هذه الأنشطة ومتابعة القائمين عليها
ويدعو النقابيين الى المشاركة في التحرّك الذي تنظّمه حملات المقاطعة التونسية، اليوم الجمعة 24 ماي على س12 أمام مقرّ وكالة « تونس باي ترافل » المطبّعة مع الكيان الصهيوني