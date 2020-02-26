اتحاد الشغل سيحدّد موقفه من حكومة الفخفاخ من خلال برنامجها وأولوياتها وأدائها وقدرتها على حلّ المسألة الاجتماعية

نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعيين اليوم 25 فيفري2020 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام وللوضع النقابي، فإنّنا
1.نجدّد اعتزازنا يمنظّمتنا الاتحاد العام التونسي للشّغل وبما لعبته وتلعبه من دور وطني عبر تدخّلات المكتب التنفيذي في إنقاذ البلاد وفي تعديل المشهدين الاجتماعي والسياسي وفي الحدّ من التجاذبات التي دفعت بعض الأطراف إلى أن تضع مصلحتها الشخصية فوق مصلحة تونس
2. نعتبر الإعلان عن تشكيل الحكومة قد ساعد على تجنّب الاحتقان الذي بلغ ذروته في المدة الأخيرة في ظل شبه فراغ حكومي عمّق حالة عدم الاستقرار السياسي وكاد يعصف بالتجربة الديمقراطية ويدخل البلاد في مسار مجهول وغامض. ونؤكّد أنّنا نتابع مراحل تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتحدّد موقفنا منها من خلال برنامجها وأولوياتها وأدائها ومدى استجابتها لانتظارات شعبنا وقدرتها على حلّ المسألة الاجتماعية المتعلّقة بالتشغيل والانتدابات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتجاوز الوضع المتردّي للمرافق العمومية ومقاومة الفقر والخصاصة والتهميش وكذلك بتخطّي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد
3. ندعو الحكومة المرتقبة إلى الالتزام بتعهّدات الحكومات السابقة وإلى تطبيق الاتفاقيات المبرمة احتراما لمصداقية التفاوض، كما نطالبها بالانكباب على فضّ المشاكل القطاعية العالقة ومنها ملفّات التشغيل الهشّ بين عمّال الحضائر ومنهم عمّال الحضائر الفلاحية و أعوان الاعتمادات المفوّضة والأساتذة النوّاب وخرّجي الإجازة في علوم التربية وسائر المتعاقدين في الكثير من القطاعات. كما نطالبها بتطبيق الاتفاق الممضى حول إعادة التوظيف المضمن بالفصل الثاني من القانون التكميلي لميزانية 2014 والذي صدر بشأنه الأمر الترتيبي بتاريخ 2 سبتمبر 2016
4. نحذّر من تدهور الوضع الأمني الذي تمظهر في تنامي منسوب العنف والجريمة والاعتداءات التي تستهدف المواطنين، ونطالب بمضاعفة جهود مكافحة الجريمة وضمان أمن التونسيات والتونسيين.
5. ندين هرولة البعض من أجل تكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس ونطالب السلطات بتتبّع المطبّعين ومنع أي مسار تطبيعي بكل أشكاله وفي جميع المجالات. القطاعات وذلك عبر إصدار قانون يجرم التطبيع
6. نعلن الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل أيّام 14 و 15و 16 أفريل 2020 بالحمّامات.
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
بيان الهيئة الإدارية الوطنية 25 فيفري 2020