االداخلية المصرية تكشف عن خلية إخوانية-تركية تعمل على تشويه صورة البلاد داخليا وخارجيا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية اليوم على صفحتها الرسمية بالفايسبوك بياناً ( اقرأه أسفله ) بعد إعلان تركيا عن مدامهمة مكتب وكالة الأنباء التركية « الاناضول » بالقاهرة والقبض على 4 من العاملين فيه
فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتى تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها وإختراق الجبهة الداخلية .. فقد رصد قطاع الأمن الوطنى إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى .. كما أكدت المعلومات تولى التركى / أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد
تم عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا إستهداف المقر المشار إليه حيث أمكن ضبط كلاً من
1.التركى/ حلمى مؤمن مصطفى بلجى : المدير المالى
2.الإخوانى/ حسين عبدالفتاح محمد عباس: المدير الإدارى
3.الإخوانى/ حسين محمود رجب القبانى : مسئول الديسك
الإخوانى/ عبدالسلام محمد حسن إبراهيم : مساعد المدير المالى4
كما عُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات
الصورة : الرئيس الإخواني المصري المعزول محمد مرسي والرئيس الإخواني التركي أردوغان