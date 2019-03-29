إيقاف مُرِيبٌ لِشخصين حاملين للجنسية التونسية على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية

على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية مساء يوم الثلاثاء 26 مارس2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية
كما تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي
ولا تزال الأبحاث متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية
المصدر : وزارة الداخلية
الأمم المتحدة تطالب الحكومة التونسية بالكشف عن مصير القرطاس
“Nous savons que Monsieur Moncef Kartas ( cliquez ici pour lire son CV ), membre du groupe d’experts du comité des sanctions contre la Libye, a été arrêté à son arrivée à Tunis le 26 mars. Il reste en détention.
Nous sommes en contact avec les autorités tunisiennes pour connaître les raisons de son arrestation et de sa détention ainsi que les conditions dans lesquelles il est détenu. Les experts en mission pour les Nations Unies, comme Monsieur Kartas, sont couverts par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.” Porte-parole aux Nations Unies
الدولة التونسية ملزمة بالتعاون مع تحقيقات فريق الخبراء
قالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بتونس آمنة القلالي، إن السلط التونسية قامت « باعتقال » عضو الفريق الأممي لخبراء ليبيا « منصف قرطاس » حال وصوله إلى تونس يوم الثلاثاء الماضي داعية السلط التونسية إلى تقديم أسباب إقدامها على ذلك لاسيما وأنه يتمتع بالحصانة الأممية ويعمل على التحقيق في انتهاكات حظر الأسلحة الأممي على ليبيا
وأضافت آمنة القلالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، أن الدولة التونسية « ملزمة بالتعاون » مع تحقيقات فريق الخبراء ما لم يكن لديها دليل على جريمة فعلية مطالبة السلط المعنية باطلاق سراح منصف قرطاس ومنحه حق التواصل الفوري مع محاميه