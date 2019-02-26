إيقاف راشد الخياري، صاحب موقع الصدى، في المنستير

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير اليوم، الثلاثاء 26 فيفري 2019، بالإحتفاظ براشد الخياري صاحب موقع الصدى ومدون، وذلك على خلفية شكاية رفعها عليهما إطار أمني سامٍ بالمنستير من أجل تهمة الثلب، إتهم فيها المشتكى بهما بنشر تدوينات إتهما فيها الشاكي وبعض الإطارات بوزارة الداخلية بالتآمر على أمن الدولة وربط علاقات مشبوهة مع مهربين وتعمد المتهمين الإساءة إلى الشاكي وبقية الإطارات عن طريق نشر صورهم
و قد تعهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث مع المتهمين وقامت بالتساخير الفنية اللازمة وقد وردت نتيجتها وأثبتت صحة ما صرح به الشاكي
منير المستيري